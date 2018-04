Liebe Leser,

Nvidia ist am Freitag deutlich nach unten gerutscht. Es ging um mehr als 3 % gen Süden, sodass die jüngste Aufwärtsfahrt zunächst als beendet gilt. Das wiederum könnte für den Wert in den kommenden Wochen bedeutend sein. Es gibt indes gute Chancen darauf, dass jetzt besonders günstige Einstiegskurse erreicht worden sind. Im Einzelnen: Chartanalysten meinen, die Aktie sei noch immer in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Dabei wurden lediglich Untergrenzen angelaufen, die ... (Moritz von Betzenstein)

