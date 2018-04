Liebe Leser,

MasterCard profitierte von der Kauflaune im Weihnachtsgeschäft und hat im 4. Quartal deutliche Zuwächse verzeichnet. Die Investitionen in die Digitalisierung und in die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Zahlungssysteme zahlen sich aus. 2017 stieg der Umsatz um 16% auf 12,5 Mrd $. Der Gewinn sank leicht auf 3,9 Mrd $. Schuld daran ist aber nicht eine geringere Profitabilität von MasterCard, sondern die Steuerreform in den USA. Im 4. Quartal fiel eine einmalige Steuerbelastung ... (Volker Gelfarth)

