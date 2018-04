Liebe Leser,

K&N hat 2017 beim Umsatz und Gewinn neue Bestmarken erreicht. In den Kernbereichen See- und Luftfracht baute der Konzern seine Marktanteile aus und erhöhte die Volumina. Der Nettoumsatz stieg um 12,5% auf 18,6 Mrd SFr. Mehr Aussagekraft als der Nettoumsatz hat aber der um die volatilen Frachtraten bereinigte Bruttoertrag. Dieser legte um 7,2% auf 7,02 Mrd SFr zu. Die Akquisition zweier führender Pharmalogistiker in Italien und der Türkei hatten für zusätzliches Wachstum der ... (Volker Gelfarth)

