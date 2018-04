Verzweiflung treibt die Menschen im Gazastreifen auf die Straße. Die Hamas hofft so auf eine letzte Chance, die Blockaden an den Grenzen zu beenden.

Palästinensische Aktivisten skandieren "Tod ist besser als Demütigung", während dreirädrige Fahrzeuge alte Autoreifen in die Zeltstadt im Gazastreifen kutschieren. Die Aktivisten wollen die Reifen dort bei einer Großdemonstration am Freitag verbrennen - in der Hoffnung, dass der schwarze Rauch die Demonstranten vor israelischen Heckenschützen abschirmt.

Für einige der jungen Männer in dem Lager nahe der Ortschaft Chusa sind die Schlachtrufe keine Übertreibung. Seit Tagen werfen sie am wenige hundert Meter entfernten Grenzzaun Steine und brennende Reifen ab, ungeachtet neuer Warnungen der israelischen Regierung. 19 Menschen wurden seit Freitag vergangener Woche bereits von israelischen Soldaten erschossen, 14 von ihnen bei Protesten an der Grenze. Viele weitere wurden verletzt.

Er habe nichts zu verlieren, sagt der 17-jährige Schüler Nahed Kudih, der sich zusammen mit Mitschülern an den gefährlichen Protesten beteiligt. "Wenn ich verletzt oder zum Märtyrer werde, wäre meine Familie stolz", erklärt er.

Seine Eltern wünschten sich zwar, dass er seinen Traum verwirklichen könne, Ingenieur zu werden, sagt Kudih. "Aber kein untätiger Ingenieur", fügt er mit Blick auf die steigende Arbeitslosigkeit im Gazastreifen hinzu, die aktuell bei 48 Prozent liegt. "Die Menschen kommen aus Frust hierher", sagt der 17-Jährige. "Wenn die Situation gut wäre, wäre hier kein Mensch zu sehen."

Nach den Vorstellungen der radikalislamischen Hamas-Miliz sollen sich die Demonstrationen noch über Wochen hinziehen. Ein Teilnehmerrekord wird für Freitag erwartet. Angestoßen wurden die Aktionen ursprünglich von Social-Media-Aktivisten, die Hamas macht sie sich aber ...

