von Floriana Hofmann, Euro am Sonntag Daniel Ek ist jetzt einer der reichsten Männer der Welt. Der Gründer des Musikstreaminganbieters Spotify hält knapp neun Prozent der Anteile - und somit rund 2,5 Milliarden US-Dollar. Am vergangenen Dienstag wagte das schwedische Start-up den Sprung auf das Parkett an der Wall Street. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...