Bundesarbeitsminister Heil nutzte eine ungewöhnliche "Anne Will"-Sendung, um Interesse für seine Pläne zu wecken. Die Diskussion blieb sachlich.

Was war denn bei Anne Will am Sonntagabend los? Eigentlich laufen nach der "Tatort"-Erstausstrahlung immer Talkrunden, in denen erwartungsgemäß die Fetzen fliegen, weil Vertreter der Großen Koalition und ausgewählte Mitglieder der vielfältigen Opposition das bekannte Streitpotenzial eines bestimmten innenpolitischen Reizthemas wortgewaltig ausschöpfen.

An diesem Sonntagabend aber gab es eine sachlich geführte, zeitweise konstruktiv klingende Diskussion mit nur zwei prominenten Politikern und weder klaren, noch scharfen Fronten. "Hartz IV - reformieren oder abschaffen?", lautete die Frage. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil beantwortete sie am Ende mit der Kompromissformel, dass es in fünf oder zehn Jahren den "Kampfbegriff" Hartz IV wohl nicht mehr geben werde.

Wobei Zuschauer weder darauf noch auf den Diskussionsverlauf sehr viel geben können, weil der erst seit März amtierende Bundesminister für Arbeit und Soziales seinen hohen Redezeit-Anteil vor allem nutzte, um das öffentliche Interesse für seine konkreten arbeitsmarktpolitischen Pläne und einen vier Milliarden Euro schweren Gesetzentwurf im Sommer zu wecken.

Als konkretes Beispiel hatte Heil sich Zeugwarte für Freiwillige Feuerwehren ausgesucht: Diese kommunale Posten, an denen Bedarf herrsche, sollten in Zukunft Langzeitarbeitslose übernehmen. Dabei wolle Heil aber keineswegs den dritten Sektor fördern oder einst bei den Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen begangene Fehler wiederholen, entgegnete er auf Kritik. Wie genau der Gesetzentwurf aussehen wird, wird man also abwarten müssen - und ebenso, was die Koalitionspartner in der Groko dazu sagen. Von den Unionsparteien ...

