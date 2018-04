Taewon Kim, CEO von GLOSFER, einem führenden Blockchain-Technologie- und Dienstleistungsunternehmen in Korea, wird auf Europas größter IT-Konferenz, dem "Pioneers Festival", eine Rede bei der Flaggschiff-Veranstaltung halten.



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Taewon Kim, CEO von GLOSFER, einem führenden Blockchain-Technologie-Unternehmen in Südkorea, wird diesen Mai als Sprecher an Europas größter IT-Konferenz, dem Pioneers Festival, teilnehmen.



Kim ist der erste koreanische Unternehmer, der als Sprecher an der Flaggschiff-Veranstaltung des Pioneers Festival teilnehmen wird.



Das Pioneers Festival ist ein jährliches Event, das im österreichischen Wien stattfindet und von Österreichs führendem VC, "Pioneers", veranstaltet wird. Mehr als 2.500 Teilnehmer, darunter Politiker, Regierungsbeamte, Rektoren, Journalisten und Unternehmer aus ganz Europa, werden zusammenkommen, um über die neuen Technologien zu sprechen, die das Leben der Menschen verbessern. Zudem erhalten 500 durch ein rigoroses Screening ausgewählte Start-ups die Gelegenheit, Teilnehmern ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren und ein Netzwerk mit den Teilnehmern zu bilden.



Das zweitägige Pioneers'18 wird vom 24. - 25. Mai in der Wiener Hofburg stattfinden. Der Auftritt von Taewon Kim als Redner ist für den Nachmittag des ersten Tages geplant. Er wird über die Kombination von Blockchain-Technologie mit öffentlichem Dienst, Nowon Cash (NW Cash), sprechen und eine praktische Demonstration bieten.



Nowon Cash (NW Cash) verkörpert die Konvergenz von Blockchain-Technologie und öffentlichem Dienst. NW Cash ist eine lokale Kryptowährung für Nowon-gu, einen Stadtteil der Hauptstadt Seoul, die die lokale Wirtschaft fördern soll. Seit der Einrichtung und Einführung von NW Cash am 1. Februar haben sich die ehrenamtliche Arbeit in Nowon-gu und der Verbrauch von NW Cash erhöht. GLOSFER wird dementsprechend eine Präsentation über den Vorgang der Einrichtung von NW Cash, die Art der Verwendung und die vorhergesagten Ergebnisse halten.



Insbesondere der Veranstalter, Pioneers, setzt große Hoffnungen in die Sitzung von Taewon Kim und bietet zum ersten Mal in der Geschichte des Pioneers Festival Simultandolmetschen an.



Taewon Kim von GLOSFER sagte: "Es ist eine Ehre, der allererste Koreaner zu sein, der eine Rede auf dem Pioneers Festival hält. Ich werde der Welt Südkoreas aktuelle und zukünftige Blockchain-Technologien vorstellen."



Informationen zu GLOSFER: GLOSFER ist ein führendes Blockchain-Technologie- und Dienstleistungsunternehmen in Südkorea. Fest verwurzelt als Blockchain-Unternehmen der ersten Stunde ist GLOSFER bestrebt, seine Aktivitäten auf verschiedene Branchen auszudehnen, um durch den Einsatz innovativer Technologien und Dienstleistungen, darunter seine PHP API Blockchain-Plattform PACKUTH und seine Online- und Offline-Kryptowährungs-Handelsplattformen, seine Präsenz auf dem nationalen und internationalen Markt zu stärken. Das Unternehmen will mit seinem kommenden, auf HYCON aufbauenden Infinity Project sein Kryptowährungs-Ökosystem etablieren und unterstützen und gleichzeitig durch die Zusammenarbeit mit öffentlichen Institutionen einen Beitrag zur Schaffung einer transparenteren und fairen Gesellschaft leisten, die auf Blockchain-Technologie aufbaut.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/663532/Taewon_Kim___CEO_an d_CTO_of_GLOSFER.jpg



