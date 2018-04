Invest 2018: Treffen Sie die marktEINBLICKE-Redaktion live in Stuttgart!

Die deutsche Finanzmesse Invest öffnet vom 13. bis 14. April 2018 in Stuttgart ihre Tore - zum 19. Mal übrigens. Die Invest 2018 steht unter dem Motto "Auf der Suche nach Rendite?". Was Sie als Anleger und interessierter Besucher erwartet, erfahren Sie hier.

In Zeiten von Nullzinsen und Renditen, die diesem Ausdruck nicht mehr gerecht werden, ist bei vielen klassischen Anlageprodukten die Auswahl der Investments umso wichtiger. Die größte Veranstaltung im deutschsprachigen Raum rund um Finanzen und Geldanlage bietet auch in diesem Jahr ein breites Themenspektrum für private und institutionelle Anleger. Die Invest zeigt, welche Trends derzeit die Finanzwelt bewegen und welche Konsequenzen das für die persönliche Geldanlage hat. Ein Besuch lohnt sich also auf jeden Fall.

Die Besucher erwartet vieles. Über 140 Aussteller laden zu ihren Ständen auf der Invest ein. Darunter sind Banken, Online-Broker, Wertpapierhändler, Fondsgesellschaften, börsennotierte Gesellschaften aus dem In- und Ausland sowie diverse Vertreter aus dem Edelmetallhandel und der nachhaltigen Geldanlage. Nahezu 300 Veranstaltungen runden das Informationsangebot der zweitägigen Finanzmesse ab.

