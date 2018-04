Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Der neue Vorstandschef der Deutschen Bank kommt aus den eigenen Reihen. Wie das Institut am späten Sonntagabend mitteilte, hat der Aufsichtsrat Christian Sewing mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Der bisherige CEO John Cryan verlässt die Bank zum Monatsende. Auch Marcus Schenck, der gemeinsam mit Sewing vor einem Jahr zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt worden war, geht. Er scheidet zur Hauptversammlung am 24. Mai aus.

Sewing, der im Führungsgremium der Deutschen Bank bislang für das Privat- und Firmenkundengeschäft zuständig ist, bekommt mit seinen Vorstandskollegen Karl von Rohr und Garth Ritchie zwei Vize-CEOs an die Seite gestellt.

Sewing ist ein Eigengewächs. Der 47-jährige ist bereits seit Ausbildung 1989 bei der Deutschen Bank tätig und machte innerhalb des Konzerns Karriere. Vor seiner Berufung in den Vorstand zum 1. Januar 2015 leitete er die Konzernrevision. Nach der Ernennung zum stellvertretenden CEO gemeinsam mit Schenck galten beide fortan als Kronprinzen und Hoffnungsträger für die Zukunft der Bank. Nun hat sich Sewing durchgesetzt. Und der düpierte Schenck, der die wichtige Unternehmens- und Investmentbank gemeinsam mit Garth Ritchie leitet, tritt seinen Rückzug an. Er habe für eine Rolle innerhalb der neuen Führung nicht zur Verfügung gestanden. Das habe er dem Aufsichtsrat schon vor Ostern mitgeteilt, heißt es in der Mitteilung der Bank.

Dafür bekommt Ritchie, der Informanten zufolge mit dem Gedanken an einen Abschied gespielt hatte, im neuen Vorstand mehr Macht. Neben seiner Rolle als Stellvertreter wird er die Unternehmens- und Investmentbank alleine leiten. Die Privat- und Firmenkundenbank, die derzeit an der Integration der Postbank arbeitet, wird von Frank Strauß geführt. Strauß sitzt ebenfalls im Vorstand und hatte bisher die Co-Leitung der Sparte gemeinsam mit Sewing inne.

Die Personalie Sewing sowie der Abgang Schencks waren am Wochenende durchgesickert. Dass Aufsichtsratschef Paul Achleitner die Geduld mit Cryan verloren hat, ist bereits seit einigen Wochen ein offenes Geheimnis. Informanten berichteten, dass sich der Chefkontrolleur extern nach Kandidaten umsah, sich aber reihenweise Absagen einfing.

Cryan habe trotz seiner relativ kurzen Amtszeit eine wichtige Rolle für die Bank gespielt, sagte Achleitner laut Mitteilung. "Der Aufsichtsrat ist nach einer umfassenden Analyse aber zum Schluss gekommen, dass es nun eine neue Umsetzungskraft in der Führung unserer Bank braucht."

Cryan wurde Mitte 2015 Co-CEO und ein Jahr später alleiniger Vorstandschef. Er folgte auf das erfolglose Duo Anshu Jain und Jürgen Fitschen. Der Sanierer Cryan sollte die Bank wieder auf Profitabilität trimmen. Er legte zahlreiche existenzbedrohende Rechtsfälle bei, die der Bank als Verfehlungen aus der Finanzkrise anhingen, drehte an der Kostenschraube und brachte die Vermögensverwaltung an die Börse. Doch nachhaltig in die Gewinnzone konnte er die Bank nicht steuern. 2017 verbuchte die Bank den dritten Jahresverlust in Folge. Trotzdem schüttete die Bank Milliarden an ihre Investmentbanker aus.

Die Frustration der Anleger über die schwache Kursentwicklung der Deutsche-Bank-Aktie sitzt tief, das trieb die Spekulationen über die Ablösung Cryans in den vergangenen Wochen voran.

(Mitarbeit: Jenny Strasburg)

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2018 00:05 ET (04:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.