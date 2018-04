Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EDEKA - Das niederländische Start-up Picnic will mit Lieferungen an die Haustür den deutschen Lebensmittelmarkt aufmischen. Die Gründer haben 100 Millionen Euro bei Investoren eingesammelt und sich Edeka als Partner gesichert. (Handelsblatt S. 18)

NORD STREAM 2 - Der Präsident der Ukraine fordert deutsche Politiker und Unternehmen auf, sich vom Projekt der Ostseepipeline zurückzuziehen: "Nord Stream 2 ist das politische Bestechungsgeld für die Loyalität zu Russland, eine Wirtschafts- und Energieblockade gegen die Ukraine zu verhängen und meinem Land massiv zu schaden", sagte Petro Poroschenko dem Handelsblatt vor seinem Berlinbesuch am Dienstag. Nord Stream 2 sei auch ökonomisch nicht gerechtfertigt. Russland sei zudem in der Energiewirtschaft ein "außerordentlich unzuverlässiger Partner", sagte Poroschenko im Hinblick auf den russischen Gaskonzern Gazprom. Dieser weigert sich, ein Urteil des Stockholmer Schiedsgerichts umzusetzen und 4,6 Milliarden Dollar an Kiew zu überweisen. Dies sei eine "Zeitbombe für Gazprom", denn auch andere Kunden von Gazprom mit ähnlichen Verträgen seien nun hochgradig verunsichert. (Handelsblatt S. 8)

ALITALIA - Die Perspektiven für die insolvente Airline sind nach der Parlamentswahl in Italien unklar. Die erstarkten Rechtspopulisten erwägen eine Verstaatlichung. Beim Kaufinteressenten Lufthansa wächst der Frust. (Handelsblatt S. 20)

PARELLA WEINBERG - Die US-Investmentbank Perella Weinberg will ein Büro auf dem europäischen Kontinent eröffnen und so auf Großbritanniens Austritt aus der EU reagieren: "Ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, ob das in Frankfurt oder Paris sein wird", sagte Dietrich Becker, Europa-Chef von Perella Weinberg. "Wir eröffnen das Büro dort, wo es für unsere Mandanten am effizientesten ist." Der Brexit steht zwar erst in einem Jahr an. "Was man aber schon sieht, sind die zunehmenden Schwierigkeiten, Mitarbeiter aus dem europäischen Ausland einzustellen. Sie fühlen sich in Großbritannien nicht mehr so willkommen wie früher", so Becker. (Handelsblatt)

April 09, 2018

