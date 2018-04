Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Deutsche Bank schasst Cryan - Sewing übernimmt

Der neue Vorstandschef der Deutschen Bank kommt aus den eigenen Reihen. Wie das Institut am späten Sonntagabend mitteilte, hat der Aufsichtsrat Christian Sewing mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Der bisherige CEO John Cryan verlässt die Bank zum Monatsende. Auch Marcus Schenck, der gemeinsam mit Sewing vor einem Jahr zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden ernannt worden war, geht. Er scheidet zur Hauptversammlung am 24. Mai aus. Sewing, der im Führungsgremium der Deutschen Bank bislang für das Privat- und Firmenkundengeschäft zuständig ist, bekommt mit seinen Vorstandskollegen Karl von Rohr und Garth Ritchie zwei Vize-CEOs an die Seite gestellt.

Amokfahrer von Münster hinterließ "Lebensbeichte" - Medien

Nach der Amokfahrt mit drei Toten in Münster suchen die Ermittler weiter nach einem Motiv des Täters. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um die Einzeltat eines womöglich psychisch labilen Mannes aus Münster.

Berliner Polizei hatte Hinweise auf geplante Gewalttat bei Halbmarathon

Vor dem Berliner Halbmarathon vom Sonntag haben der Berliner Polizei Hinweise auf eine möglicherweise geplante Gewalttat während der Veranstaltung vorgelegen. Es habe Hinweise darauf gegeben, dass die sechs Festgenommenen im Alter von 18 bis 21 Jahren "an der Vorbereitung eines Verbrechens im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung beteiligt gewesen sein könnten", erklärten die Beamten in der Hauptstadt. Auf dieser Grundlage seien die Durchsuchungen und die sechs Festnahmen erfolgt - weitere Angaben seien wegen der laufenden Ermittlungen derzeit nicht möglich.

Deutschlands Staatsverschuldung sinkt 2019 unter 60 Prozent - Magazin

Die Staatsverschuldung Deutschlands sinkt schneller als bislang angenommen. Das berichtet der Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe. Bundesfinanzminister Olaf Scholz rechnet damit, dass der Schuldenstand schon 2019 mit etwas mehr als 58 Prozent unter die im Stabilitätspakt vorgeschriebene Marke von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sinkt.

Sebastian Hartmann soll neuer SPD-Chef in Nordrhein-Westfalen werden

Neuer Vorsitzender der nordrhein-westfälischen SPD soll der Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann werden. Die vom Landesvorstand eingesetzte Personalkommission sprach sich am Sonntag bei einer Sitzung in Kamen einstimmig für den 40-Jährigen aus dem Rhein-Sieg-Kreis aus, wie der amtierende Landesparteichef Michael Groschek in Düsseldorf mitteilte.

Söder will Amtszeit-Begrenzung in Landesverfassung verankern

Der bayerische Regierungschef Markus Söder (CSU) will eine Begrenzung der Amtszeit des Ministerpräsidenten auf zehn Jahre per Gesetz und Volksentscheid in der Landesverfassung verankern. "Wir werden die Bayerische Verfassung mit einem Gesetz des Landtags dementsprechend ändern und danach zur Landtagswahl per Volksentscheid darüber abstimmen lassen", sagte Söder der Bild am Sonntag.

Bahnstreik in Frankreich geht am Montag weiter

Der Bahnstreik in Frankreich wird am Montag erneut zu zahlreichen Zugausfällen führen. Im internationalen Bahnverkehr wird der Bahngesellschaft SNCF zufolge etwa jeder vierte Zug ausfallen. Stärker betroffen ist der innerfranzösische Verkehr.

Vertrauter von Ex-Präsident Hollande führt Frankreichs Sozialisten

Knapp ein Jahr nach ihrem historischen Wahldebakel haben die französischen Sozialisten einen neuen Parteichef: Olivier Faure wurde am Samstag beim 78. Parteikongress in Aubervilliers, nördlich von Paris, offiziell ins Amt berufen.

Puigdemont will vorerst von Berlin aus für Anliegen Kataloniens werben

Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will bis zur Entscheidung über seine Auslieferung an Spanien in Berlin bleiben. Bei einer Pressekonferenz in der Bundeshauptstadt kündigte Puigdemont an Samstag an, sich an die Auflagen des schleswig-holsteinischen Oberlandesgerichts zu halten und das Land nicht zu verlassen. Zugleich forderte er die internationale Gemeinschaft auf, in dem festgefahrenen Konflikt zwischen Madrid und Barcelona zu vermitteln.

Internationale Handelskammer fordert von Europa Einlenken bei Zöllen

Europäer müssen den Amerikanern im Streit um Zölle nach Überzeugung der Internationalen Handelskammer (ICC) entgegenkommen. "Dem US-Präsidenten scheint es mit Blick auf Europa nur vordergründig um Stahl und Aluminium zu gehen. Offensichtlich hat er vielmehr die deutlich höheren EU-Zölle auf Autos aus den USA im Blick", sagte Oliver Wieck, Generalsekretär der Internationalen Handelskammer (ICC) Deutschland, dem Handelsblatt.

Trump sieht Lösung im Handelsstreit mit China

US-Präsident Donald Trump hat sich zuversichtlich gezeigt, den Handelsstreit mit China beenden zu können. China werde seine Handelsbarrieren abbauen, "weil es das Richtige ist", schrieb Trump am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die gegenseitigen Zölle würden angepasst, und ein Abkommen zu geistigem Eigentum werde erreicht, erklärte der Präsident. Chinas Präsident Xi Jinping und er würden "immer Freunde bleiben", egal was im Handelsstreit passiere.

Russland kündigt für Montag Sitzung des UN-Sicherheitsrats an

Russland hat für Montag eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats angekündigt. Bei dem Treffen des höchsten UN-Gremiums werde es um die "Bedrohungen für den Frieden und die Sicherheit in der Welt" gehen, sagte ein Sprecher der russischen Vertretung bei den Vereinten Nationen am Sonntag laut russischen Agenturberichten. Nähere Angaben machte er nicht.

Moskau warnt Washington vor Militäreinsatz in Syrien

Nach Berichten über einen Chemiewaffenangriff auf die syrische Rebellenhochburg Duma hat Russland die USA davor gewarnt, diese als "Vorwand für einen Militäreinsatz" in Syrien zu nutzen.

Empörung über mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Syrien

Ein mutmaßlicher Chemiewaffenangriff auf die syrische Rebellenhochburg Duma hat international helle Empörung ausgelöst. Nach Angaben syrischer Rettungskräfte wurden bei dem Angriff mit giftigem Chlorgas am Samstagabend fast 50 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt. US-Präsident Donald Trump verurteilte den "sinnlosen Chemieangriff" und warnte, die Verantwortlichen müssten einen "hohen Preis" dafür bezahlen. Die syrische Regierung und ihr Verbündeter Russland dementierten jeglichen Einsatz von Chemiewaffen.

Boeing erhält Großauftrag von American Airlines - Airbus hat Nachsehen

American Airlines hat bei Boeing Großraumflugzeuge zum Listenpreis von mehr als 12 Milliarden US-Dollar bestellt und einen Vertrag zum Kauf von konkurrierenden Airbus SE-Flugzeugen gekündigt.

Facebook verschärft Regeln für Werbung mit politischen Inhalten

Facebook will Werbeanzeigen mit politischen Inhalten strenger kontrollieren. Bei entsprechenden Beiträgen müsse künftig ausgewiesen werden, wer für die Werbung bezahlt, erklärte Facebook-Chef Mark Zuckerberg am Freitag. Zudem würden der Standort und die Identität des Auftraggebers verifiziert. Das Online-Netzwerk will damit Manipulationsversuche wie die mutmaßliche russische Einflussnahme im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 erschweren.

