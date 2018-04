Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HANDELSKRIEG - Die EU teilt zwar im Wesentlichen die Kritik Washingtons an der Wirtschaftspolitik Pekings, sieht aber das Vorgehen von Donald Trump skeptisch. "Die vom US-Präsidenten angedrohten Zölle gegen China verstoßen eindeutig gegen die Regeln der WTO", sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, Bernd Lange. (Handelsblatt S. 10)

GRUNDSTEUER - Die Berechnung der Grundsteuer beruht auf veralteten Zahlen. Gut möglich, dass das Bundesverfassungsgericht deshalb damit jetzt Schluss macht. Doch eine Reform könnte für Eigentümer und Mieter teuer werden. (SZ S. 19/FAZ S. 17)

KRANKENKASSEN - Millionen Versicherte nutzen Zusatzleistungen der Krankenkassen. Jetzt beklagt der Präsident des Bundesversicherungsamtes, es gebe zu viele Angebote "ohne echten Mehrwert". Auch für homöopathische Angebote dürfte das Folgen haben. (FAZ S. 17)

EUROZONE - Es regt sich zunehmend Widerstand gegen den Plan, dass der Rettungsfonds ESM notfalls bei der Bankenabwicklung aushelfen soll. Die Vollendung der Bankenunion verzögert sich. (Handelsblatt S. 13)

RUSSLAND - Der Fraktionschef der christdemokratischen EVP-Fraktion im Europaparlament Manfred Weber fordert weitere Sanktionen gegen Russland. "Europa muss bei neuen Eskalationen seitens der russischen Regierung zu weiteren Maßnahmen bereit sein", sagte der CSU-Europapolitiker. Zur Begründung nannte Weber das politische Vorgehen der russischen Regierung, die nach wie vor militärische Gewalt als Mittel der Politik einsetze. "Solange Russland in der Ostukraine einen stillen Krieg führt und mit Desinformationskampagnen Europa destabilisieren will, muss sich Europa verteidigen." (Neue Osnabrücker Zeitung)

MERKEL - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor der Kabinettsklausur der großen Koalition dazu aufgefordert, für mehr Disziplin unter den Ministern der Union zu sorgen. "Es wäre gut, wenn sich die Unions-Minister endlich auf ihre Arbeit konzentrieren, statt sich in Überschriften zu überbieten. Dafür muss Angela Merkel jetzt sorgen", sagte Klingbeil. Er reagierte damit auf umstrittene Äußerungen von Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). (Tagesspiegel)

PASS-ENTZUG - Das Innenministerium will Dschihadisten mit einem Doppelpass die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen. Das sei "ein vordringliches Ziel", er rechne mit einem Gesetzentwurf "auf jeden Fall im ersten Jahr der Regierung", sagte der parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Stephan Mayer (CSU). Aufgrund der hohen Zugänge plant Innenminister Horst Seehofer (CSU), neben Marokko, Tunesien und Algerien auch Armenien, insbesondere aber Georgien zum "sicheren Herkunftsstaat" zu deklarieren, um Asylanträge schneller bearbeiten zu können. (Funke Mediengruppe)

DATENHANDEL - In der Debatte um Datenhandel für zielgerichteten Wahlkampf hat der Städte- und Gemeindebund (DStGB) den Kommunen empfohlen, mit ihren Daten ebenfalls Geld zu verdienen. "Auch die Städte und Gemeinden müssen sich noch mehr klar machen, dass Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind und sich damit wichtige Einnahmen erzielen lassen", sagte DStGB-Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. (Rheinische Post)

VERBRAUCHERRECHTE - Die EU-Kommission will laut einem Medienbericht Verstöße gegen die Rechte von Verbrauchern künftig deutlich härter bestrafen. Für Gesetzesverstöße, die Verbraucher in mehreren EU-Ländern betreffen, sollten Strafzahlungen in Höhe von bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes der betroffenen Unternehmen in dem jeweiligen Land verhängt werden, berichtet die Welt unter Berufung auf einen Gesetzesvorschlag von EU-Verbraucherschutzkommissarin Vera Jourova, der am Mittwoch vorgestellt werden soll. (Welt S. 12)

April 09, 2018

