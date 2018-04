CONSUS Real Estate AG: Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse am 30. April 2018 und Finanzkalender DGAP-News: CONSUS Real Estate AG / Schlagwort(e): Sonstiges CONSUS Real Estate AG: Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse am 30. April 2018 und Finanzkalender 09.04.2018 / 07:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Vorläufige Geschäftszahlen 2017 Sehr geehrte Damen und Herren, Die vorläufigen Geschäftszahlen, die Investorenpräsentation sowie die Pressemitteilung werden am 30. April 2018 unter: https://www.consus.ag/ verfügbar sein. CONSUS gibt außerdem die folgenden Daten zum Finanzkalender 2018 bekannt: Finanzkalender 2018: 1. Mai 2018: Capital Markets Day London (UBS / Deutsche Bank) 2. Mai 2018: Roadshow London (UBS) 7. Mai 2018: Roadshow Frankfurt (Deutsche Bank) 8. - 9. Mai 2018: Roadshow New York / Boston (UBS / JP Morgan) 16. - 19. Mai 2018: Stockpicker Summit (Hauck & Aufhäuser) 23. Mai 2018: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 6. Juni 2018: m:access Fachkonferenz Immobilien in München 24. - 25. September 2018: Baader Investment Conference Oktober 2018: Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2018 Pressekontakt: RUECKERCONSULT GmbH Peter Dietze-Felberg Wallstraße 16, 10179 Berlin +49 (0) 30 28 44 987-62 consus@rueckerconsult.de CONSUS Real Estate AG Andreas Steyer, COO a.steyer@consus.ag Über CONSUS Real Estate AG Die CONSUS Real Estate AG ("CONSUS") mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist ein führender Wohnimmobilienentwickler in neun großen deutschen Städten. CONSUS konzentriert sich auf und hat einen starken Track-Record an institutionellen Forward Sales sowie Digitalisierung und industrieller Serienfertigung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Projektentwicklung. Die Entwicklungsaktivitäten werden durch ein diversifziertes renditestarkes Bestandsportfolio deutscher Gewerbeimmobilien ergänzt. Die Aktie der Consus Real Estate AG ist im m:access, dem Mittelstandsportal der Börse München, gelistet. 09.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CONSUS Real Estate AG Kurfürstendamm 188-189 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 965 357 90 300 E-Mail: info@consus.ag Internet: www.consus.ag ISIN: DE000A2DA414 WKN: A2DA41 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 672295 09.04.2018

ISIN DE000A2DA414

AXC0029 2018-04-09/07:11