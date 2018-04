Der Kurs des Euro hat zum Wochenbeginn die deutlichen Gewinne vom Freitag weitgehend gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2275 US-Dollar gehandelt und damit nur leicht unter dem Niveau in der Nacht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,2234 (Donnerstag: 1,2260) Dollar festgesetzt.

Enttäuschende Zahlen vom US-Arbeitsmarkt hatten am Freitag den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb gegeben. Für zusätzliche Verunsicherung sorgte die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, weitere Strafzölle auf chinesische Importe prüfen zu lassen.

Im weiteren Tagesverlauf könnten am Montag noch Exportzahlen aus Deutschland sowie der Sentix-Konjunkturindex zur Stimmung der Anleger im Euroraum für Impulse am Devisenmarkt sorgen. Zudem werden sich der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, Vitor Constancio, sowie EZB-Chefvolkswirt Peter Praet zu Wort melden./tos/jha/

ISIN EU0009652759

AXC0032 2018-04-09/07:29