TOKIO /SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Spekulation, dass es im zuletzt eskalierenden Handelsstreit zwischen den USA und China am Ende nicht so schlimm kommen wird, wie es derzeit den Anschein hat, beschert den Aktienmärkten in Ostasien und Australien zum Wochenauftakt Kursgewinne. Der sehr schwache Freitag an den US-Börsen wird auch deswegen abgeschüttelt, weil US-Präsident Donald Trump am Wochenende davon sprach, dass China Handelshemmnisse senken werde und die USA ihrerseits dann die Zölle senken könnten. "Großartige Zukunft für beide Länder", so der tweetfreudige Trump in seiner Kurzbotschaft.

An allen Plätzen der Region ziehen die Kurse im Verlauf des Handels tendenziell an. In Tokio gewinnt der Nikkei-Index 0,6 Prozent auf 21.705 Punkte, in Sydney geht es um 0,3 Prozent nach oben. Klarer Gewinner ist Hongkong, wo sich der Gewinn der HSI mittlerweile bereits auf 1,8 Prozent ausgedehnt hat. An den Devisen- und Rohstoffmärkten tut sich dagegen eher wenig.

Mögliche tatsächliche Strafzölle seien noch einiges entfernt, heißt es. Bislang gebe es nur Drohungen und am Ende werde auch hier möglicherweise heißer gekocht als am Ende gegessen. Die Terminkontrakte auf die US-Aktienindizes ziehen ebenfalls an. "Die Märkte wollen nicht übermäßig und voreilig alarmiert sein", umschreibt Analyst Vishnu Varathan von der Mizuho Bank die Stimmung. Der jüngste Trumpsche Tweet klinge versöhnlicher und nicht so aggressiv.

Nachholbedarf in China

Zur guten Stimmung trage auch bei, dass Nordkorea seine Bereitschaft signalisiert habe, über eine Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu sprechen. "Dabei dürfte China eine Rolle gespielt haben", glaubt Marktexperte Varathan.

Die Teilnehmer warteten nun gespannt auf chinesische und US-Inflationsdaten am Dienstag und neue Handelsbilanzdaten aus dem Reich der Mitte zum Wochenausklang, so Michael McCarthy von CMC Markets.

Zum kräftigen Plus in Hongkong heißt es, hier dürfte das Ende der viertägigen feiertagsbedingten Handelspause in Festlandchina eine Rolle spielen. Nach dieser schienen einige Akteure verstärkten Anlagebedarf bei in Hongkong notierten Aktien zu sehen. In Schanghai selbst zieht das Marktbarometer um 0,6 Prozent an.

Unter den Einzelwerten gewinnen Geely 5,6 Prozent nach solide ausgefallenen Autoverkäufen im März. Great Wall Motor liegen nach anfänglichen Verlusten wieder auf dem Niveau vom Freitag. Im März habe Great Wall nach einem schwachen Februar wieder ein stärkeres Absatzwachstum erzielt, heißt es. Im ersten Quartal insgesamt lag der Autoabsatz von Great Wall Motor damit 1 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.

Syrien Thema am Ölmarkt

Am Ölmarkt ziehen die Preise leicht an um rund ein halbes Prozent mit der Spekulation auf mögliche Produktionsunterbrechungen im Nahen Osten. Händler verweisen dazu auf Berichte, wonach ein syrischer Militärflughafen bombardiert worden sein soll. In den Berichten wurden zunächst die USA verdächtigt, für den Angriff verantwortlich zu sein. Später wurde nicht mehr auf die USA Bezug genommen. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine Warnung an Damaskus und seine Verbündeten als Reaktion auf einen mutmaßlichen Chemiewaffenangriff auf die Rebellenhochburg Duma ausgesprochen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.811,90 +0,40% -4,17% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.685,10 +0,55% -4,74% 08:00 Kospi (Seoul) 2.444,23 +0,60% -0,94% 08:00 Schanghai-Comp. 3.142,58 +0,37% -5,00% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.371,02 +1,76% -0,25% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.453,46 +0,32% +1,16% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.847,70 +0,58% +2,24% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10.21 Uhr % YTD EUR/USD 1,2274 -0,0% 1,2280 1,2224 +2,2% EUR/JPY 131,35 +0,0% 131,31 131,27 -2,9% EUR/GBP 0,8708 -0,1% 0,8716 0,8735 -2,1% GBP/USD 1,4095 +0,0% 1,4089 1,3998 +4,3% USD/JPY 107,02 +0,1% 106,92 107,39 -5,0% USD/KRW 1070,79 0% 1070,79 1068,17 +0,3% USD/CNY 6,3052 0% 6,3052 6,3052 -3,1% USD/CNH 6,2974 -0,3% 6,3132 6,3163 -3,3% USD/HKD 7,8493 +0,0% 7,8484 7,8490 +0,5% AUD/USD 0,7692 +0,3% 0,7672 0,7680 -1,6% NZD/USD 0,7297 +0,4% 0,7270 0,7251 +2,8% Bitcoin BTC/USD 7.156,63 +2,1% 7.009,81 6.638,72 -47,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,31 62,06 +0,4% 0,25 +3,4% Brent/ICE 67,37 67,11 +0,4% 0,26 +2,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.332,52 1.332,00 +0,0% +0,52 +2,3% Silber (Spot) 16,43 16,36 +0,4% +0,07 -3,0% Platin (Spot) 921,80 913,65 +0,9% +8,15 -0,8% Kupfer-Future 3,05 3,06 -0,3% -0,01 -8,0% ===

