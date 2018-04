Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank (EZB) werden in dieser Woche die Protokolle der jüngsten geldpolitischen Beratungen veröffentlichen. Die Dokumente dürften erneut illustrieren, wie groß der Abstand der beiden Zentralbanken im geldpolitischen Zyklus ist. Zusätzliches Futter könnte diese Divergenz-Story mit der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für März erhalten. Zudem gibt es Handelsbilanzdaten aus Deutschland, dem Euroraum und China, die vor dem Hintergrund des Handelsstreits zwischen den USA und ihren Handelspartnern auf erhöhtes Interesse stoßen dürften.

Der Offenmarktausschuss FOMC hat nach seinen Beratungen am 20. und 21. März wie erwartet den Leitzinskorridor um 25 Basispunkte nach oben geschoben. Die zeitgleich veröffentlichten Prognosen der FOMC-Mitglieder zeigten, dass diese für 2018 weiterhin drei Zinsanhebungen für wahrscheinlich halten, für 2019 aber drei anstatt bisher zwei. Allerdings fiel die Entscheidung für 2018 denkbar knapp aus.

Bei Fed-Minutes Aussagen zum Inflationsausblick im Fokus

Beobachter werden das Sitzungsprotokoll vor allem auf Aussagen zum Inflationsausblick und die möglichen Auswirkungen der Wirtschaftspolitik auf diesen Ausblick prüfen. Die Fed wird das Sitzungsprotokoll am Mittwoch (20.00 Uhr) veröffentlichen. Die Diskussionen über die "Minutes" könnten dann schon vor dem Hintergrund eines weiteren Inflationsanstiegs im März stattfinden.

Volkswirte erwarten, dass die Jahresinflationsrate auf 2,3 (Februar: 2,2) Prozent gestiegen ist und die Kerninflationsrate auf 2,1 (1,8) Prozent. Die Daten werden am Mittwoch (14.30 Uhr) veröffentlicht. Ein derartiger Inflationsanstieg würde nach Einschätzung der Commerzbank die Perspektive eines noch stärkeren Anstiegs des Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE-Deflator) eröffnen.

Fed könnte Inflationsziel demnächst erreichen

Dieser war im Februar mit einer Jahresrate von 1,8 Prozent gestiegen und in der Kernrate um 1,6 Prozent. Die Commerzbank hält für März (Veröffentlichung: 30. April) Raten von 2,0 und 1,9 Prozent für möglich. Damit hätte die Fed ihr Inflationsziel erreicht, und das bei überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung.

Von einem derartigen Befund ist die EZB noch weit entfernt. Im März stiegen die Verbraucherpreise mit einer Jahresrate von 1,4 (Februar: 1,1) Prozent und die Kernverbraucherpreise um 1,0 (1,0) Prozent. Ausweislich der jüngsten EZB-Stabsprojektionen muss die EZB damit rechnen, dass die Inflation im Euroraum erst 2020 im Jahresdurchschnitt bei 1,7 Prozent liegen wird.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass die EZB-Leitzinsen bei null oder sogar darunter liegen, und dass Analysten eine erste Zinserhöhung frühestens für Mitte 2019 erwarten. Diese Erwartung hängt eng mit den Perspektiven des Anleihekaufprogramms zusammen. Denn die EZB kommuniziert derzeit, dass sie ihre Zinsen erst "deutlich" nach dem Ende der Erhöhung der Anleihebestände anheben will.

Was wird aus dem EZB-Ankaufprogramm ab Oktober 2018?

Was Beobachter am Sitzungsprotokoll des 8. März (Veröffentlichung Donnerstag, 13.30 Uhr) somit am meisten interessieren dürfte, sind Aussagen zum Fortgang der Anleihekäufe ab Oktober 2018. Oder Aussagen dazu, wann der EZB-Rat gedenkt, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn je länger er das hinauszögert, desto unwahrscheinlicher wird ein rasches Ende des Ankaufprogramms.

Auch generelle Aussagen zum zeitlichen Zusammenhang von Anleihekäufen und Zinserhöhungen hätten das Zeug, die Märkte zu bewegen. Der EZB-Rat hat am 8. März beschlossen, die Leitzinsen und die dazu gehörige Forward Guidance unverändert zu lassen und auch Zeitrahmen und Forward Guidance zu den Anleihekäufen bestätigt. Gestrichen wurde allerdings, und dies zur Überraschung der meisten Beobachter, die Zusage, im Notfall die Anleihekäufe zu erhöhen.

Präsident Mario Draghi versuchte, diese Entscheidung in seiner Pressekonferenz herunterzuspielen. Tatsächlich dürfte dahinter aber das Eingeständnis stehen, dass die EZB ihre Ankäufe - zumindest im gegenwärtigen Rechtsrahmen - ohnehin nicht mehr ausweiten kann.

Handelsbilanzdaten aus China, EU und Deutschland

Das zunehmende Handelsbilanzdefizit der USA mit wichtigen Industrie- und Schwellenländern ist spätestens seit Februar ein Politikum, als US-Präsident Trump frühere Drohungen wahr machte und Strafzölle für eine Reihe von Ländern und Produkten ankündigte. Diese Woche bringt aktuelle Statistiken zu diesem Thema.

Am Freitag (11.00 Uhr) veröffentlicht Eurostat die EU-Handelsbilanz für Februar, bereits um 5.00 Uhr kommt Chinas Handelsbilanz für März heraus. Die am Montag (8.00 Uhr) anstehende deutsche Handelsbilanz für Februar dürfte deutsche Konjunkturbeobachter in ihrer Einschätzung bestätigen, dass sich das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal abgeschwächt hat.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/bam

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2018 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.