MEDIENMITTEILUNG

Geschäftsjahr 2017: Wie erwartet reduziertes Ergebnis durch Wegfall des Gotthardprojektes

Die Burkhalter Gruppe hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Konzernergebnis von CHF 30.1 Mio. abgeschlossen, das sind 17.5% weniger als im Vorjahr (CHF 36.5 Mio.). Dieser Rückgang war absehbar und wurde hauptsächlich durch das Auslaufen des Gotthardprojektes verursacht. Hinzu kommt, dass unter den Mitbewerbern ein unverständlicher Preiskampf herrscht, dem sich auch die Burkhalter Gruppe vorübergehend nicht ganz entziehen kann. Dadurch hat sich die Marge 2017 gegenüber dem Vorjahr auch ohne das Gotthardprojekt leicht reduziert. Die dennoch sehr gute Finanzlage des Unternehmens veranlasst den Verwaltungsrat, der Generalversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von CHF 5.00 pro Aktie (Vorjahr CHF 5.50) zu beantragen.

Zürich, 9. April 2018

Die Burkhalter Gruppe hat das Geschäftsjahr 2017 unter dem Vorjahresniveau abgeschlossen. Dieser Rückgang wurde hauptsächlich durch das Auslaufen des Gotthardprojektes verursacht. Der Gewinn pro Aktie beträgt CHF 5.02 (Vorjahr CHF 6.08, Reduktion: 17.4%), das Betriebsergebnis (EBIT) CHF 37.9 Mio. (Vorjahr CHF 44.2 Mio., Reduktion: 14.5%), das Konzernergebnis CHF 30.1 Mio. (Vorjahr CHF 36.5 Mio., Reduktion: 17.5%). Der Umsatz hat sich leicht erhöht und beläuft sich auf CHF 514.7 Mio. (Vorjahr CHF 512.6 Mio.).

Akquisition Bieri Elektrotechnik AG

Am 9. Januar 2017 hat die Burkhalter Gruppe ihr jüngstes Gruppenmitglied erworben, die auf den Bau von Schaltgerätekombinationen spezialisierte Bieri Elektrotechnik AG in Uetendorf / Thun (BE), eine Tochtergesellschaft der CM Bieri Holding AG in Zäziwil. Per Ende des Geschäftsjahres 2017 zählten somit 45 selbstständige Elektroinstallations-Unternehmen an schweizweit 99 Standorten zur Burkhalter Gruppe. Anorganisches Wachstum durch den gezielten Kauf anderer Schweizer Elektrotechnik-Unternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie.

Verkauf der 50%-Beteiligung an der Alpiq Burkhalter Technik AG

Im Zuge der Konzentration auf das Kerngeschäft Elektrotechnik am Bauwerk und nach Abschluss der elektrotechnischen Installationen beim Bau des Gotthard-Basistunnels hat die Burkhalter Gruppe am 22. Dezember 2017 ihre 50%-Beteiligung an der Alpiq Burkhalter Technik AG an die Joint Venture-Partnerin Alpiq InTec AG verkauft.

Beantragung einer Dividende

Die sehr gute Finanzlage des Unternehmens veranlasst den Verwaltungsrat, der am 22. Mai 2018 stattfindenden Generalversammlung die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von CHF 5.00 pro Aktie (Vorjahr CHF 5.50) zu beantragen.

Besetzung der Vakanz im Verwaltungsrat geplant

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung zudem vor, die Vakanz im Verwaltungsrat mit Frau Michèle Novak-Moser zu besetzen. Die gebürtige Westschweizerin hat langjährige Erfahrungen in verschiedenen Managementpositionen bei der Caviar House & Prunier Gruppe und soll die zur Burkhalter Gruppe gehörenden Firmen und Mitarbeitenden aus der Romandie im Verwaltungsrat vertreten.

Ausblick

Aufgrund der erwähnten Marktsituation rechnet das Management der Burkhalter Gruppe 2018 mit einer in der Branche guten EBIT-Marge von ca. 6% (2017 ohne Berücksichtigung des Gotthardprojekts: 7%). Damit verbunden wird der Gewinn pro Aktie voraussichtlich tiefer ausfallen.

Speziellen Dank an die Mitarbeitenden

Dass die Rendite 2017 weit über dem Branchendurchschnitt liegt und voraussichtlich auch 2018 so ausfallen wird, ist aus Sicht des Managements der Burkhalter Gruppe alleine den rund 3 000 Mitarbeitenden zu verdanken, die tagtäglich aufs Neue ihr Bestes geben.

Geschäftsbericht 2017

Der Geschäftsbericht 2017 der Burkhalter Gruppe, bestehend aus den beiden Publikationen «Finanzielle Berichterstattung 2017» und «Porträt 2017», kann heruntergeladen werden unter:

(http://www.burkhalter.ch/de/investor-relations/berichte: http://www.burkhalter.ch/de/investor-relations/berichte)

Bilanz-Medienkonferenz Montag, 9. April 2018 von 9:00-11:00 Uhr ConventionPoint der SIX Swiss Exchange, Pfingstweidstrasse 110, 8005 Zürich

Weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Leiterin Kommunikation und Investor Relations

Telefon: +41 44 439 36 33

E-Mail: (e.dorigatti@burkhalter.ch: mailto:e.dorigatti@burkhalter.ch'subject=Medienmitteilung)

Die Burkhalter Gruppe ist führende Anbieterin von Elektrotechnik-Leistungen am Bauwerk und aktuell mit 45 operativen Gesellschaften an schweizweit 99 Standorten vertreten. Per 31.12.2017 erzielte sie ein Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 37.9 Mio., ein Konzernergebnis von CHF 30.1 Mio. sowie einen Umsatz von CHF 514.7 Mio. und beschäftigte 3 011 Mitarbeitende (FTE, davon 680 Lernende). Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Zürich. Die Burkhalter Holding AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol BRKN, Valorennummer 21225580, ISIN CH0212255803).

Das Leistungsspektrum der Burkhalter Gruppe beginnt am Energie-Verbrauchsort. Wir konzentrieren uns auf Elektrotechnik am Bauwerk (inkl. Infrastrukturanlagen) und erbringen in gewohnt hoher Schweizer Qualität und Präzision das volle Spektrum an Leistungen: Installationen, Schaltanlagen, Services, Telematik, Automation und Security. Kurzum: 360° Schweizer Elektrotechnik.

Informationen über die Burkhalter Gruppe: (www.burkhalter.ch: http://www.burkhalter.ch/)