AURELIUS Tochter B+P Gruppe übernimmt Raetz Gerüstbau DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme AURELIUS Tochter B+P Gruppe übernimmt Raetz Gerüstbau 09.04.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. AURELIUS Tochter B+P Gruppe übernimmt Raetz Gerüstbau - Strategische Add-on-Akquisition als Teil der von B+P verfolgten Expansionsstrategie - Ausbau der Präsenz im Großraum München - Übernahme bietet Synergiepotenziale München, 9. April 2018 - Die B+P Gerüstbau, eine Beteiligung der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8), übernimmt die Geschäftsaktivitäten mit sämtlichen Vermögensgegenständen und Mitarbeitern der Gustav Raetz oHG im Rahmen eines Asset-Deals. Verkäufer ist der Insolvenzverwalter. Der 1906 gegründete Anbieter von Gerüstbauleistungen mit Hauptsitz in München und einer Niederlassung im sächsischen Bautzen ermöglicht es der B+P Gruppe, künftig noch erfolgreicher im Großraum München zu agieren. Nach der Übernahme der BSB-Gruppe im August 2016 ist der Zukauf von Raetz ein weiterer logischer Schritt im Rahmen der verfolgten deutschlandweiten Expansionsstrategie von B+P. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Raetz Gerüstbau ist ein traditionsreicher und im Raum München sehr bekannter Anbieter von Gerüstbauleistungen mit Zugang zu und Referenzen aus öffentlichen Aufträgen in der Region. Das mittelständische Familienunternehmen verfügt über insgesamt 23 gut qualifizierte Mitarbeiter und sechs Auszubildende sowie einen gut gelegenen Standort in München-Milbertshofen. Durch die Übernahme von Raetz kann B+P seine Präsenz im Großraum München weiter ausbauen und Synergien heben. So können beispielsweise Gerüstmaterial und Mitarbeiter von Raetz direkt auf Münchner Baustellen des zur B+P Gruppe gehörenden Bau- und Spezialgerüstbauers BSB eingesetzt werden. "Ich freue ich mich über den Fortbestand des Unternehmens unter dem Dach von B+P. Mit der Übernahme sind zum einen die bestehenden Arbeitsplätze bei Raetz gesichert. Zum anderen eröffnet sich dadurch die Perspektive für neues Wachstum", sagt Anita Bones, langjährige Betriebsleiterin von Raetz. Auch der Insolvenzverwalter der Gustav Raetz oHG, der Münchner Rechtsanwalt Dr. Matthias Hofmann, steht hinter der Übernahme durch B+P: "B+P überzeugte mit einem klaren Wachstumskonzept sowie mit der Unterstützung und Erfahrung von AURELIUS durch Schnelligkeit und Pragmatismus während des Transaktionsprozesses." Die seit August 2014 zu AURELIUS gehörende B+P Gerüstbau ist Marktführer im Bereich Gerüstbau- und Baustellendienstleistungen im Großraum Berlin, wo sie als Expertin für anspruchsvolle Großprojekte vor allem die öffentliche Hand bedient. Im Geschäftsbereich "PLUS-Services" erbringt B+P zudem Dienstleistungen wie Baustrom- und Bauwasserversorgung. Auf dieser Grundlage ist das Unternehmen in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. B+P war in der Vergangenheit an der Durchführung von nahezu allen regionalen Großprojekten beteiligt. Daneben betreut das Unternehmen zahlreiche mittlere und kleine Projekte und weist eine stabile Kundenbasis aus, zu der renommierte Baukonzerne und öffentliche Auftraggeber gehören. ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,8 Milliarden Euro (Stand: März 2018). Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de KONTAKT AURELIUS Gruppe Anke Banaschewski Investor Relations & Corporate Communications Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de 09.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 672283 09.04.2018

ISIN DE000A0JK2A8

AXC0034 2018-04-09/07:30