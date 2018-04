Der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing will die Aufstellung der Investmentbank genau unter die Lupe nehmen und hat harte Entscheidungen angekündigt. "Wir wissen, dass wir uns hinsichtlich der Ertrags-, Kosten- und Kapitalstruktur weiter verändern müssen", schrieb Sewing am Montag in einem Brief an die Mitarbeiter der Deutschen Bank.

Den vollständigen Artikel lesen ...