Die Anleger scheinen am Montag mit Erleichterung auf den Chefwechsel bei der Deutschen Bank zu reagieren. Die Papiere stiegen am Morgen beim Broker Lang & Schwarz (L&S) im Vergleich zum Xetra-Schluss um 3,51 Prozent auf 11,75 Euro. Der Aufsichtsrat von Deutschlands größtem Geldhaus hatte am Sonntag mit sofortiger Wirkung den bisherigen Vize Christian Sewing als Nachfolger des glücklosen Vorstandschefs John Cryan ernannt.

"Neuer Chef und eine 'neue Ära', aber noch keine klare Strategie," schrieb der renommierte Branchenanalyst Kian Abouhossein von der US-Bank JPMorgan in einer Studie. An seiner Einschätzung ändere der Wechsel an der Spitze nichts. Es gehe viel mehr um eine klare Strategie, die dem Konzern nun schon seit Jahren fehle. Die Deutsche Bank müsse nun erst einmal aufzeigen, was die "neue Ära" sein solle.

Die Aktien des Dax -Konzerns waren im Zuge der allgemeinen Börsenturbulenzen der vergangenen Wochen, aber auch wegen der Querelen um den Chefposten und Anzeichen eines schwachen Kapitalmarktgeschäfts im ersten Quartal in Richtung ihres Rekordtiefs aus dem Herbst 2016 gefallen. Damals kosteten sie weniger als 9 Euro. Am Freitag hatten die Papiere mir rund 11,35 Euro geschlossen - ein Minus von 28,49 Prozent seit dem Jahresanfang. Das bedeutete mit Abstand den letzten Platz im Dax./mis/jha/

