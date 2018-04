Novartis schliesst Vereinbarung zum Erwerb von AveXis Inc. für USD 8,7 Mrd ab SERVICEWARE LEGT PREISSPANNE FÜR IPO AUF 22,50-27,50 EUR JE AKTIE FEST - ANGEBOTSFRIST BEGINNT AM 9. APRIL UND ENDET AM 18. APRIL Daldrup & Söhne: Stadtwerke München erweitern Großauftrag auf insgesamt 6 Tiefengeothermiebohrungen für ein Geothermieheizwerk AURELIUS Tochter B+P Gruppe übernimmt Raetz GerüstbauNeuer Chef für die Deutsche Bank: Eigengewächs Sewing soll es richten Dermapharm setzt 2017 profitables Wachstum fort - Bereinigtes EBITDA um 9,7% gegenüber Vorjahr erhöht auf 113 Mio. EUR Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank...

Den vollständigen Artikel lesen ...