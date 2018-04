BASEL (Dow Jones)--Der Pharmariese Novartis baut sein Gentherapie-Geschäft mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA aus. Der Schweizer Konzern bietet für Avexis eigenen Angaben zufolge 8,7 Milliarden US-Dollar oder 218 Dollar je Aktie. Das ist ein Aufschlag von 88 Prozent zum Schlusskurs am Freitag an der US-Technologiebörse Nasdaq. Die Boards beider Gesellschaften haben der Transaktion bereits zugestimmt.

Das Unternehmen mit Sitz in Bannockburn im US-Bundesstaat Illinois führt laut Novartis aktuell mehrere klinische Studien zur Therapie der sogenannten spinalen Muskelatrophie, kurz SMA, durch. Die angeborene neurodegenerative Krankheit wird durch einen Defekt in einem einzelnen Gen, dem sogenannte Survival Motor Neuron (SMN1), hervorgerufen. Der führende Therapiekandidat namens AVXS-101 soll der Behandlung der SMA Typ 1 überzeugende klinische Daten vorweisen.

Die Akquisition von Avexis biete eine "außergewöhnliche Gelegenheit", die Behandlung von SMA zu transformieren, erklärte Novartis-CEO Vas Narasimhan.

April 09, 2018 01:21 ET (05:21 GMT)

