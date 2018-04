Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Ernennung von Christian Sewing zum neuen Konzernchef von 15 auf 13 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Ein Chefwechsel sei weithin erwartet worden, schrieb Analyst Jon Peace in einer am Montag vorliegenden Studie. Wirkliche Neuigkeiten seien daher eher der Zeitpunkt und der Name des Kandidaten. Er kürzte seine mittelfristigen Gewinnschätzungen für das Bankhaus - unter anderem wegen der strategischen Unsicherheiten./tih/la

Datum der Analyse: 09.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005140008

AXC0041 2018-04-09/07:52