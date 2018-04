Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax laut Börsianern etwas fester starten. Unter den Einzelwerten dürfte die Deutsche Bank im Fokus stehen.

Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax laut Börsianern etwas fester starten. Am Freitag hatte er 0,5 Prozent schwächer bei 12.241,27 Punkten geschlossen.

Hauptgesprächsthema auf dem Parkett bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump getwittert, er rechne mit Zugeständnissen Chinas. Nach gemäßigteren Tönen hatte sich die Auseinandersetzung zwischen den USA und China am Freitag wieder verschärft. Trump drohte zusätzliche Zölle auf Importe aus China im Volumen von 100 Milliarden Dollar im Jahr an.

Unter den Einzelwerten dürfte zu Wochenbeginn die Deutsche Bank im Fokus stehen. Das Geldhaus tauscht nach drei Verlustjahren in Folge seinen Chef aus und stellt die Führungsspitze neu auf. Der 47-jährige Christian Sewing, einer der beiden Stellvertreter des bisherigen Vorstandsvorsitzenden John Cryan, wird ab sofort auf dem Chefsessel Platz nehmen.

