Seit 2010 hadert die EU mit Orbans nationalistischer Wende in Ungarn. Nun erreichte er eine Zweidrittelmehrheit im künftigen Parlament, die Verfassungsänderungen möglich macht. Kommt es zum Bruch in Europa?

Der Sieg fiel sogar noch deutlicher aus als erwartet: nach der Parlamentswahl vom Sonntag hält Ungarns rechtsnationaler Ministerpräsident Viktor Orban die Zügel unverändert fest in der Hand. Kritiker sehen Ungarn damit auf der letzten Etappe zur von Orban gewünschten "illiberalen Demokratie". Für die Europäische Union könnte das zur Zerreißprobe werden. Damit wächst auch der Druck auf Bundeskanzlerin Angela Merkel, ihren christdemokratischen Parteikollegen Orban zur Räson zu bringen.

Was hat Orban jetzt vor?Er wird weiter an dem von ihm 2014 ausgerufenen "illiberalen Staat" arbeiten. Er wird versuchen, die letzten unabhängigen Medien mundtot zu machen, darunter den Fernsehsender RTL-Klub, eine Tochter der RTL-Gruppe. Er wird unbequeme Zivilorganisationen in die Illegalität drängen. Er wird die immer noch relativ unabhängige Gerichtsbarkeit seiner Kontrolle unterwerfen. Auf europäischer Ebene wird er sich weiter gegen jede auf Solidarität gegründete Asyl- und Flüchtlingspolitik stemmen.

Und was bedeutet das für Europa?Äußerlich hat sich für die EU wenig geändert: Orban war schon seit Amtsantritt 2010 ein schwieriger Partner, der für seinen Umbau von Verfassung, Justiz und Medien immer wieder EU-Rügen und -Klagen einsteckte. Seit Jahren schon wettert der Regierungschef zuhause gegen Brüssel und propagiert den starken Nationalstaat. Und doch dürfte der Umgang mit ihm für die EU-Partner jetzt noch schwieriger werden. "Diese Wahl ist wahrscheinlich ...

