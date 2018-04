Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für die UBS von 19,50 auf 19,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die zuletzt stärkeren Schwankungen an den Finanzmärkten hätten bei den Investmentbanken im ersten Quartal gemischte Auswirkungen gehabt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Sonntag vorliegenden Branchenstudie. Sie seien positiv für das Handelsgeschäft gewesen, hätten das Beratungsgeschäft aber eher belastet. Die Expertin reduzierte ihre Schätzungen entsprechend./mis/das Datum der Analyse: 08.04.2018

ISIN: CH0244767585