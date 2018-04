"The New Impairment Model" herausgegeben von Jing Zhang- beschäftigt sich mit den Auswirkungen der neuen Rechnungslegungsstandards

Moody's Analytics freut sich, die Veröffentlichung des neuen Buches The New Impairment Model under IFRS 9 and CECL bekannt geben zu können. Das neue Buch zusammengestellt und herausgegeben von Jing Zhang (Managing Director und Global Head of Research and Modeling), ist im Risk Books Verlag erschienen. Unter den Autoren des Buches befinden sich auch weitere Experten von Moody's Analytics, darunter Cristian deRitis, Douglas W. Dwyer, Amnon Levy, Juan M. Licari und Yashan Wang.

Als Reaktion auf die Probleme im Zusammenhang mit Verlustrückstellungen, während der Finanzkrise (2008), verlangen das International Accounting Standards Board und das Financial Accounting Standards Board nun, dass Finanzinstitute Rückstellungen für künftige, erwartete Kreditverluste ("expected credit loss" ECL) bilden. Die neuen Rechnungslegungsvorschriften International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 und Current Expected Credit Loss (CECL) sollen die Risikomessung und die Bilanzierung von Finanzinstrumenten straffen und stärken. Die Standards IFRS 9 und CECL haben bereits jetzt weitreichende und tiefgreifende Auswirkungen auf die Rechnungslegungspraxis und Geschäftsergebnisse von Finanzinstituten weltweit.

The New Impairment Model bietet umfassende und aufschlussreiche Einblicke in die Anforderungen der Standards, deren Umsetzung sowie deren geschäftlichen und strategischen Auswirkungen. Der Herausgeber Jing Zhang hat Beiträge von ausgewiesenen Experten von Aufsichtsbehörden, Banken, Beratungsfirmen und Analysten gesammelt. Alle Autoren verfügen über eine tiefgreifende Expertise und Sachkenntnisse in ihren jeweiligen Fachgebieten. Hierdurch liefert die Publikation interdisziplinäre und sich ergänzende Einblicke.

"Mit diesem Buch liefern wir wertvolle Impulse und zeigen Chancen auf, wie Unternehmen sich ECL zunutze machen können, um ihre Daten, IT- und Systeminfrastruktur, Modellerstellungs- und Risikomanagementpraxis zu stärken und zu optimieren. Gleiches gilt auch für Governance und Anwendungssteuerung, die über die Bereiche Rechnungslegung und Compliance hinausgehen", erklärte Zhang. "Allerdings sollten Unternehmen sich auch über die potenziellen negativen und unbeabsichtigten Konsequenzen bewusst sein, welche auftreten können. Wir hoffen, dass dieses Buch zu einer dringend notwendigen Diskussion dieser Themen beiträgt, welche konstruktive Lösungen für die gesamte Branche liefern wird. Falls Sie weiterführende Informationen benötigen oder ein Exemplar des Buches erwerben möchten, dann klicken Sie bitte hier. Das Buch ist auch bei Amazon erhältlich.

Für Informationen zu den IFRS 9- und CECL-Lösungen von Moody's Analytics klicken Sie bitte hier.

