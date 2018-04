Wien - In den kommenden Tagen stehen unter den Daten sicherlich die US-Inflationszahlen im Vordergrund, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im März entfalle ein prägender Einmaleffekt aus der Berechnung der Preisveränderung. Im Vorjahr habe Verizon seine Tarifstruktur geändert, was im Zuge der hedonischen Preisbereinigung (berücksichtige die veränderte Qualität eines Gutes) zu einem merklichen Rückgang der Preise für Telekommunikationsdienstleistungen geführt habe. Dieser "kalkulatorische" Preisnachlass habe in den vergangenen zwölf Monaten die Jahresteuerungsrate um ca. 0,2 Prozentpunkte reduziert.

