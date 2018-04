Die asiatischen Anleger haben sich von dem schwelenden Handelskonflikt zwischen den USA und China nicht aus der Ruhe bringen lassen. Über das Wochenende hatten sich die Wogen ein Stück weit geglättet. Am Montag legte Japans Leitindex Nikkei 225 zum Handelsschluss um 0,5 Prozent auf 21 678,26 Punkte zu.

Hongkongs Hang Seng gewann im späten Handel sogar 1,26 Prozent. In Festland-China gaben die Börsen nach den Feiertagen in der vergangenen Woche am Montag hingegen etwas nach. Der CSI 300 , der die wichtigsten Werte auf dem chinesischen Festland abbildet, lag im späten Handel 0,07 Prozent tiefer. An der Wall Street zeichnete sich zum Wochenstart eine Erholung ab, was auch den Börsen Asiens Rückenwind verlieh./jha/she

ISIN HK0000004322 JP9010C00002 XC0006013624 CNM0000001Y0

AXC0053 2018-04-09/08:14