Führende US-Tech-Firmen haben sich in einem Brief an Steven Mnuchin gegen US-Zölle gegen China geäußert. Statt auf Zölle, sollen die USA auf die WHO setzen.

Trumps Zölle stoßen bei den führenden US-Technologieunternehmen auf Kritik. In einem Brief an den US-Wirtschaftsminister Steven Mnuchin schreiben Vertreter des US-Technologieverbands ITIC, dass sie zwar begrüßen, dass Trump im Rahmen der "Section 301"-Initiative chinesische Verstöße gegen Patentrechtechte untersuche.

Zugleich seien Zölle nicht das richtige Mittel, um gegen die Verstöße vorzugehen, moniert der Verband, zu dem führende US-Tech-Fimen Apple, Google, Amazon und Microsoft gehören.

"Wir sind aus pragmatischen Gründen gegen die Zölle. ...

