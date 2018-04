Der neue Chef der Deutschen Bank hat in einem Brief an die Mitarbeiter angekündigt, "harte Entscheidungen" zu treffen und umzusetzen.

Der neue Konzernchef Christian Sewing hat angekündigt, bei der Deutschen Bank durchzugreifen. Sewing kündigte an, er werde "harte Entscheidungen treffen und umsetzen".

Das Führungsteam werde nicht mehr akzeptieren, dass Ziele auf der Kosten- und Ertragsseite verfehlt würden. So sei es nicht verhandelbar, dass die bereinigten Kosten in diesem ...

