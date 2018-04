Die Deutsche Bank muss laut JPMorgan unter ihrem neuen Chef Christian Sewing dringend zu einer klaren Stratege finden. Der Wechsel an der Konzernspitze sei nicht das wesentliche Thema, vielmehr müsse der Finanzkonzern zeigen, wie die "neue Ära" aussehen soll, schrieb der renommierte Bankenanalyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Aufsichtsrat von Deutschlands größtem Geldhaus hatte am Sonntag mit sofortiger Wirkung den bisherigen Vize Sewing als Nachfolger von John Cryan ernannt.

Der Deutschen Bank fehle seit Jahren eine klar definierte Strategie und ein Bekenntnis aller Beteiligten zur Ausrichtung der Bank. Abouhossein forderte zudem den Fokus, auf die Realisierung der Ziele zu legen. Dazu bedürfe es auch Konsequenzen, sollten diese nicht erreicht werden.

Der Dax-Konzern spreche nun zwar von einer "neuen Ära", ohne Details zur Strategie gebe es aber auch nach dem Chefwechsel wenig Neues. Die Ernennung von Sewing könnte einen etwas geringeren Fokus auf das Investmentbanking signalisieren, die jüngsten Veränderungen im Aufsichtsrat hingegen das Gegenteil.

Es spiele auch keine Rolle, wer den Konzern führe - solange nicht alle Beteiligten an einem Strick zögen, werde eine Trendwende schwierig. Das Problem sind für Abouhossein vor allem unterschiedliche Ziele der verschiedenen Interessengruppen der Deutschen Bank. Hier sieht der Experte wenig Anzeichen für einen Willen, den Konzern im Sinne der Anteilseigner und Geldgeber zu verändern.

Bei einem Kursziel von 12 Euro stufte der Analyst die Aktien weiterhin mit "Neutral" ein. Er rechnet für die kommenden sechs bis zwölf Monaten also damit, dass sich die Aktien im Gleichklang mit dem Sektor entwickeln werden./mis/tih/she

Analysierendes Institut JPMorgan.

ISIN DE0005140008

AXC0057 2018-04-09/08:24