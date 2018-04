Christian Sewing, neuer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, wendet sich am Montagmorgen mit folgender Nachricht an alle Mitarbeiter.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die vergangenen Wochen waren mit erheblicher Unruhe verbunden, und ich weiß aus zahlreichen persönlichen Gesprächen, wie besorgt Sie waren und sind. ?Auch weiß ich, dass viele von Ihnen John Cryan außerordentlich schätzen - so wie ich.

Zunächst möchte ich daher John für unsere fast drei gemeinsamen Jahre im Vorstand und für seinen enormen Einsatz für unsere Bank danken. Er hat uns durch äußerst schwierige Zeiten geführt, und ich bin mir sicher, dass ich John auch in Ihrem Namen unseren Dank für das aussprechen darf, was er für unsere Bank und uns alle geleistet hat.

Das Amt, das ich nun antrete, betrachte ich mit viel Respekt, seit ich 1989 als Auszubildender bei der Deutschen Bank begann. Seither habe ich mit viel Leidenschaft - nur unterbrochen durch zwei Jahre bei einem Wettbewerber - für diese großartige Institution gearbeitet. Ganz gleich ob in meiner Zeit in der Filiale Bielefeld oder in Hamburg, als Junior-Firmenkundenbetreuer in Toronto, als Kreditleiter in Japan oder während meiner sechs Jahre als Risikomanager in London - es hat mich immer stolz gemacht, für diese eine, unsere Deutsche Bank zu arbeiten, und so ist es bis heute.

Die Herausforderung für uns alle ist groß. Wir alle wissen und spüren, in welchem Tempo sich unsere Branche verändert. Es gibt nichts, worauf wir uns ausruhen können, und die Erwartungen an uns von allen Seiten sind hoch - von unseren Kunden, unseren Investoren, den Regulatoren, der Politik und den Medien.

Zwei Interessengruppen werden nun ganz besonders in meinem Fokus stehen: Das sind unsere Kunden und das sind Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Expertise und der Tatendrang unserer Mitarbeiter weltweit zeichnet unsere Bank aus. Ich möchte mich den Worten unseres Aufsichtsratsvorsitzenden Paul Achleitner anschließen: "Wir setzen auf ?die innere Kraft unserer Bank, auf die vielen großen Talente, die wir haben." Sicher werden wir uns hier und da gezielt personell verstärken. Aber wir werden immer erst einmal nach innen schauen, um Ihre Talente zur Geltung zu bringen. Und wir alle haben viel erreicht. Wir haben unsere Bank aufgeräumt, wir haben ein ausreichendes Kapitalpolster, unsere Liquidität ist ...

