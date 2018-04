Die Marihuana-Industrie blüht auf und die Investoren konnten in den letzten Jahren einfach nicht genug von Pot-Aktien bekommen. Sogar nach der Korrektur, die viele in den letzten drei Monaten durchgemacht haben, sind einige der größten Cannabis-Aktien über den Zeitraum von zwei Jahren um mehr als 1.000 % gestiegen. Nicht schlecht! Drei Gründe, warum Pot-Aktien nicht aufzuhalten sind Für das Wachstum von den Marihuana-Aktien sind drei Wachstumstreiber hauptsächlich verantwortlich. Erstens hat das schnelle Umsatzwachstum die Investoren begeistert. Laut dem Cannabis-Forschungsunternehmen ArcView, in Zusammenarbeit mit BDS Analytics, wird der nordamerikanische legale Cannabismarkt bis 2021 um 28 % pro Jahr wachsen. Wir sprechen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...