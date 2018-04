One Equity Partners erwirbt Walki, einen führenden Hersteller von technischen Laminaten und Verpackungslösungen DGAP-News: One Equity Partners Europe GmbH / Schlagwort(e): Private Equity/Firmenübernahme One Equity Partners erwirbt Walki, einen führenden Hersteller von technischen Laminaten und Verpackungslösungen 09.04.2018 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. One Equity Partners erwirbt Walki, einen führenden Hersteller von technischen Laminaten und Verpackungslösungen Attraktive Plattform für Buy-and-Build-Strategie in einem fragmentierten Markt FRANKFURT/HELSINKI - 9. April, 2018 - One Equity Partners, ein auf mittelständische Unternehmen spezialisierter Private Equity Investor, hat heute eine Vereinbarungen zum Erwerb der Walki Gruppe ("Walki") von CapMan Buyout unterzeichnet. CapMan Buyout ist ein Geschäftsbereich des nordischen Private Equity Experten CapMan. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2018 abgeschlossen. Über die Konditionen der privaten Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Walki ist einer der führenden Hersteller technischer Laminate und Verpackungslösungen. Spezialisiert hat sich Walki auf die Herstellung von faserbasierten, intelligenten, mehrfach laminierten Produkten für die unterschiedlichsten Märkte in den Bereichen energiesparende Bauverkleidungen und Baufolien bis hin zu innovativen Verpackungslösungen. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Finnland und unterhält insgesamt neun europäische Produktionsstätten in Europa und sowie eine in China. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen einen Jahresumsatz von 318 Millionen Euro. "One Equity Partners verfügt über langjährige Erfahrung in der Verpackungsindustrie und hat in dieser Zeit eine Reihe erfolgreicher Investitionen abgeschlossen. Mit Spitzenpositionen in allen drei Geschäftsbereichen Bau, Endverbraucher und Industrie hat Walki alle Voraussetzungen für zukünftiges Wachstum. Mit dieser Akquisition nutzen wir unser Know-how in der Branche und bilden eine leistungsstarke Plattform für Buy-and-Build-Möglichkeiten in einem attraktiven Markt", sagte Johann-Melchior von Peter, Senior Managing Director bei One Equity Partners. "Unter CapMan hat Walki seine Wachstumsstrategie sowohl organisch als auch durch Akquisitionen erfolgreich umgesetzt. Ich bin überzeugt, dass ein großer, internationaler Private Equity Player wie One Equity Partners mit weitreichender Erfahrung in der Verpackungsbranche der richtige Partner ist, um das Wachstum von Walki in Zukunft zu unterstützen", sagte Anders Björkell, Partner bei CapMan Buyout. "Mit unserer starken Kundenbasis, Produktionsstätten in unmittelbarer Nähe zu unseren Kunden und unserem diversifizierten Produktportfolio haben wir den Grundstein für den weiteren Erfolg von Walki gelegt. One Equity Partners ist der ideale Partner, um unsere ambitionierten Wachstumspläne Realität werden zu lassen", sagte Leif Frilund, Präsident and CEO der Walki Gruppe. # # # Über One Equity Partners One Equity Partners (OEP) ist ein Private Equity Investor, der sich auf den Industrie-, Gesundheits- und Technologiesektor in Nordamerika und Europa fokussiert. One Equity Partners formt Marktführer durch Identifizierung und Umsetzung von synergistischen Unternehmenskombinationen. Durch einen differenzierten Investitionsprozess, ein erfahrenes Führungsteam und eine langjährige Erfolgsbilanz ist OEP ein Partner des Vertrauens und schafft langfristigen Wert für seine Portfoliounternehmen. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat das Unternehmen in mehr als 150 Unternehmen weltweit investiert und machte sich 2015 von JP Morgan unabhängig. One Equity Partners hat Büros in New York und Chicago sowie in Frankfurt. Weitere Informationen finden Sie unter www.oneequity.com Über Walki Die Walki Gruppe ist einer der führenden Hersteller technischer Laminate und Verpackungslösungen. Spezialisiert hat sich Walki auf die Herstellung von faserbasierten, intelligenten, mehrfach laminierten Produkten für die unterschiedlichsten Märkte in den Bereichen energiesparende Bauverkleidungen und Baufolien bis hin zu innovativen Verpackungslösungen. Walki investiert weltweit in modernste Produktionsanlagen um seinen internationalen Kunden innovative Produkte und außergewöhnlichen Service zu bieten. Die Gruppe unterhält Produktionsstätten in Finnland, Deutschland, den Niederlanden, Polen, Großbritannien, Russland und China. Mit rund 900 Mitarbeiter erwirtschaftete Walki 2017 einen Jahresumsatz von mehr als 316 Millionen Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.walki.com Über CapMan CapMan ist ein führender nordischer Private Equity Investor mit einem aktiven Ansatz zur Wertschöpfung in seinen Zielunternehmen und -anlagen. CapMan bietet eine große Auswahl an Anlageprodukten und Dienstleistungen. Als einer der nordischen Private-Equity-Pioniere hat CapMan in den letzten 28 Jahren Hunderte von Unternehmen und Immobilien entwickelt und so erhebliche Vermögenswerten geschaffen. Heute besteht CapMan aus 118 Private-Equity-Experten und verwaltet rund 2,8 Milliarden Euro an Anlagewerten. CapMan's aktuelle Anlagestrategien umfassen Immobilien, Buyout, den russischen Markt, Kreditwesen, Growth Equity und Infrastruktur. Zudem investiert CapMan in das wachsende Dienstleistungsgeschäft, das derzeit Procurement Services (CaPS), Fundraising Advisory (Scala Fund Advisory) und Fund Management Services umfasst. # # # Pressekontakt für One Equity Partners: Norbert Selle CNC Communications & Network Consulting AG Tel: +49 175 180 5982 E-Mail: oep@cnc-communications.com Pressekontakt für CapMan: Anders Björkell, Partner CapMan Buyout Tel: +358 40 537 7566 E-Mail: anders.bjorkell@capman.com Pressekontakt für Walki: Leif Frilund, Präsident und CEO Walki Gruppe Tel: +358 403543330 E-Mail: leif.frilund@walki.com 09.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 672315 09.04.2018

