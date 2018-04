Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 2317 auf 2230 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Theodora Lee Joseph kürzte ihre Schätzungen für den Aromen- und Duftstoffhersteller in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf vorsichtigere Wachstumserwartungen (vor allem in den USA), anhaltenden Gegenwind durch Rohstoffpreise und noch nicht beigelegte Produktionsprobleme beim Lieferanten BASF./tih/la

Datum der Analyse: 06.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN CH0010645932

AXC0061 2018-04-09/08:32