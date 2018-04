The following instruments on XETRA do have their first trading day 09.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 09.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A19Y1P6 DAIMLER INTL FIN.18/20FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5L22 LB.HESS.-THR.ZI.DI.04A/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5L89 LB.HESS.THR.CARRARA04D/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5L97 LB.HESS.THR.CARRARA04E/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5ME1 LB.HESS.THR.CA.TIL.04B/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2UC7 NORDLB FESTZINSANL.17/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA MT0001121228 SUITE FIN.SCC 17/26 ZO BD00 BON EUR N

CA XFRA MT0001121251 SUITE FIN.SCC 17/27 ZO BD00 BON EUR N

CA XFRA USF8586CBQ45 SOC GENERALE 18/UND. FLR BD00 BON USD N

CA XFRA USU31333AB03 FREEDOM MORTG. 18/25 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1801905628 MIZUHO FINL GRP 18/28 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1801906279 MIZUHO FINL GRP 18/23 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1802465846 DBS GRP HLDGS 18/28 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1803247557 LUNAR FUNDING V 18/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1806435324 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.18/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1806453814 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.18/21 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1806457211 VOLKSW.FIN.SERV.MTN.18/23 BD01 BON EUR N

CA 1ES XFRA CA3803551074 GOEASY LTD EQ00 EQU EUR N

CA 48G XFRA CA3836541001 GOVERMEDIA PLUS CANADA EQ00 EQU EUR N

CA 3GE XFRA CA39944P1018 GROUP ELEVEN RESOURCES EQ01 EQU EUR N

CA 1NW XFRA CA64072V1004 NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES EQ01 EQU EUR N

CA 1ZV XFRA CA73934B1031 POWERBAND SOLUTIONS INC. EQ01 EQU EUR N

CA 39H XFRA CA84730M1023 SPEAKEASY CANNAB.CLUB EQ01 EQU EUR N

CA 6BV XFRA US09629F1084 BLUEGREEN VAC CORP DL-,01 EQ01 EQU EUR N