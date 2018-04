The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000LB0N9Z2 LBBW BMW SYNTHIA 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P847 LBBW DAI SYNTH STZ 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P854 LBBW LHA SOLV STZ 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P8M0 LBBW ALV SYNT STZ 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P8Q1 LBBW TKA SOLVEO 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P946 LBBW DAI SYNT STZ 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P953 LBBW LHA SOLV STZ 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P9E5 LBBW BSKT LISA 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P9P1 LBBW ALV SYNT STZ 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P9Q9 LBBW DAI SYNT STZ 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0P9S5 LBBW TKA SOLV STZ 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0PM49 LBBW BSKT LISA 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0PMH1 LBBW BSKT LISA 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0PMQ2 LBBW DAI SYNT STZ 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0PMR0 LBBW LHA SOLVEO 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0PMS8 LBBW VOW3 SYNTHIA 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q811 LBBW ARBB SOLV STZ 13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q829 LBBW DAI SYNT STZ 13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q837 LBBW LXS SYNTH STZ 13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q845 LBBW CEC SYNT STZ 13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0Q9Z9 LBBW DAI SYNT STZ 13/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB0QLH1 LBBW CEC SYNTH STZ 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA US767754CD47 RITE AID 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796PA13 US TREASURY BILL 04/12/18 BD02 BON USD N