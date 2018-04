FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 09.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 09.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PRHA XFRA ES0175438003 PROSEGUR NOM. EO -,06 0.029 EUR

P7S XFRA CH0018294154 PSP SWISS PROP. SF 0,1 2.883 EUR

TDB XFRA CA8911605092 TORONTO-DOMINION BK 0.428 EUR

ONE XFRA CA68272K1030 ONEX CORP. (SUB. VTG) 0.048 EUR

KSMA XFRA XS1215153930 SCENTRE MANAGEM.15/22 MTN 0.000 %

RQFI XFRA LU0875160326 XTR.HARVEST CSI300 1D 0.175 EUR

AH50 XFRA LU1310477036 XTR.HARV.FTSE CH.A-H50 1D 0.517 EUR

XFRA DE000HSH4YE6 HSH NORDBANK OSTEMZ 15/20 0.000 %

CGB XFRA LU1094612022 XTR.II HARV.CH.GOV.BD 1D 0.136 EUR

XDGM XFRA IE00B9MRJJ36 X(IE)-GERM.MITTEL.MCAP 1D 0.156 EUR

XDJP XFRA LU0839027447 XTR.NIKKEI 225 1D 0.209 EUR

XUTD XFRA LU0429459356 XTR.II US TREASURIES 1D 2.339 EUR

XQUA XFRA IE00BD4DX952 X(IE)-DL EM BD Q.WGHT.1D 0.343 EUR

XDNY XFRA IE00BPVLQD13 X(IE)-JPX-NIKKEI 400 1D 0.136 EUR

XDWL XFRA IE00BK1PV551 X(IE)-MSCI WORLD 1D 0.631 EUR

56S1 XFRA FR0013154002 SARTOR.STED.B. EO-,20 0.460 EUR

XESD XFRA LU0994505336 XTR.SPAIN 1DEO 0.869 EUR

XBO1 XFRA LU0613540185 XTR.II ITALY GOV.BD 1D 0.386 EUR

XDGE XFRA IE00BZ036J45 X(IE)-USD CORP.BD 2DEOH 0.342 EUR

D5BE XFRA LU0429458895 XTR.II US TREAS.1-3 1C 1.374 EUR

D5BF XFRA LU0429459513 XTR.II US TREAS.IN.LI. 1C 6.506 EUR

XDDX XFRA LU0838782315 XTR.DAX INCOME 1D 2.131 EUR

XD5E XFRA LU0846194776 XTR.MSCI EMU 1D 0.657 EUR

XD5F XFRA LU0835262626 XTR.EUR.ST.50 XFINANC. 1D 0.517 EUR

XDGU XFRA IE00BZ036H21 X(IE)-USD CORP.BD 1DDL 0.342 EUR

XIEE XFRA LU1242369327 XTR.MSCI EUROPE 1D 1.560 EUR

GLC XFRA US37637Q1058 GLACIER BANCORP DL-,01 0.188 EUR

XBAI XFRA LU0975326215 XTR.II EUR.AAA G.B SW. 1D 1.307 EUR

XBCD XFRA LU0962081203 XTR.II IB.GE.CO.BD SW. 1D 1.145 EUR

XGII XFRA LU0962078753 XTR.II GL.INF.-LINK.BD 1D 1.312 EUR

XYPD XFRA LU0962071741 XTR.II IB.E.G.B.Y.P.S. 1D 2.131 EUR

2BF XFRA IT0005244402 BFF BANKING GROUP S.P.A. 0.492 EUR

XMVE XFRA IE00BDGN9Z19 DB-XTR.MSCI EMU MN V.1DEO 0.169 EUR

XESQ XFRA IE00BYTRMY76 X(IE)-EU.GOV.BD QW. 1D 0.127 EUR

XDEP XFRA IE00BYPHT736 X(IE)-IB.EO C.B.Y.P. 1D 0.114 EUR