Der französische Energiekonzern Total (ISIN: FR0000120271) wird am Montag eine Dividende in Höhe von 0,62 Euro für das dritte Quartal 2017 an seine Aktionäre ausschütten (Vorjahr: 0,61 Euro). Ex-Dividenden Tag war der 19. März 2018. Total zahlt seine Dividenden auf vierteljährlicher Basis aus. Die Gesamtdividende für 2017 liegt bei insgesamt 2,48 Euro. Beim derzeitigen Aktienkurs von 48,13 Euro liegt die ...

