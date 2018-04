Bei Osram sieht man einen Abwärtskanal seit dem Allzeithoch aus dem Januar bei 79,00 Euro. Die charttechnische Unterstützung bei 61,62 Euro konnte den Kursverfall nicht aufhalten und die Aktie landete am 04.04. bei 56,28 Euro. Bei diesem Kurs gab es eine kräftige Gegenwehr und am 05. und 06.04. wurden Gewinne geschrieben. Die Chartindikatoren sind nach oben geschnellt, aber die Umsätze blieben in einem schwachen Bereich. Der Kurs war an der unteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...