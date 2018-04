Nach dem Allzeithoch im Dezember bei 31,12 Euro hat sich die Deutsche Lufthansa in einen kleinen Sinkflug begeben. Die Aktie ist zweimal im Bereich der 200-Tage-Linie aufgeschlagen und hat sich wieder nach oben begeben. Die charttechnische Unterstützung bei 25,75 Euro wurde in den letzten zwei Wochen gerissen und der Kurs landete bei einem Tief von 24,76 Euro am 04.04. Die Gegenreaktion führte die Aktie wieder über die Unterstützungslinie und jetzt ...

