Durch den weiter anschwellenden Handelsstreit zwischen China und den USA wurden die europäischen Börsen zum Wochenausklang etwas belastet, alle wichtigen Indices schlossen den Tag mit niedrigeren Kursen. Während es am Donnerstag noch nach Entspannung ausgesehen hatte, kündigte Donald Trump jetzt zusätzliche Strafzölle an, worauf China umgehend mit umfassenden Gegenmaßnahmen drohte. Bei den Sektoren zeigte sich ein zum Vortag nahezu umgekehrtes Bild, die konjunktursensiblen Branchen mussten wieder deutlich abgeben. Am schwächsten war die Automobilbranche mit einem Minus von 1,7%, knapp gefolgt von den Rohstoffwerten mit 1,6% Minus. Dafür glänzten die Versorger mit einem Plus von 0,5%. Eni führt laut Gerüchten...

Den vollständigen Artikel lesen ...