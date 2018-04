Primärmarkt: Aus dem Corporate Segment wurden am Freitag erste Preisindikationen für die Dualtranche Emission der CGG Veritas veröffentlicht (A: USD, 5NC2, mid/high 9 %; % B: EUR, 5NC2, high 8 %/9 %). Die Roadshow dauert diese Woche noch an, das Pricing ist für 17. April geplant. Sbanken Boligkreditt AS geht ab 13. April auf Roadshow für eine geplante EUR Covered Bond (CB) Emission im Benchmarkformat. Eine weitere CB Emission erwarten wir demnächst von Commerzbank . Diese gab Freitag bekannt einen 10-Jährigen Hypotheken CB im Benchmarkformat emittieren zu wollen. Corporates: Auch...

