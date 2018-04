DAX - Pattsituation (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Am vergangenen Freitag kam es in der Vorbörse noch zu deutlichen Abgaben beim DAX , die aber zu Handelsbeginn zunächst keine Rolle spielten und nach einer Eröffnung im Bereich der Hürde bei 12.232 Punkten zunächst auch abgehakt schienen. Selbst der schwache Handelsverlauf in den USA konnte den DAX zunächst nicht in seiner Seitwärtstendenz erschüttern. Erst im nachbörslichen Handel kam es zu einer deutlicheren Verkaufswelle, die den Index wieder unter 12.232 Punkte einbrechen ließ. Bislang bleibt die relative Stärke des deutschen Leitindex gegenüber seinen US-Pendants jedoch bemerkenswert und wird auch durch das...

