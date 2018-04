FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem der DAX-Future am Freitag im späten Handel noch unter der Schwäche an der Wall Street gelitten hat, geht es für ihn am Montag im frühen Geschäft deutlich nach oben. Charttechnisch befindet sich der Terminkontrakt seit dem Bruch der 200-Tage-Linie Anfang Februar in einem Abwärtstrend. Dabei ist er Future bereits mehrmals an der oberen Trend-Begrenzung gescheitert. Diese verläuft momentan bei rund 12.350 Punkten und bildet den entscheidenden Widerstand.

Sollte der Juni-Kontrakt daran scheitern, ist der Abwärtstrend weiterhin intakt. Ein Bruch der Marke mache dagegen den Weg in Richtung der 200-Tage-Linie bei 12.740 Punkten frei. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt aktuell um 118,5 auf 12.303 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.306 und das Tagestief bei 12.258 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.538 Kontrakte.

