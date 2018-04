Die Aktie der Deutschen Bank präsentiert sich zum Start in die neue Woche deutlich fester und kämpft jetzt sogar wieder mit der 12,00-Euro-Marke. Noch am 03.04.2018 krachte das Papier auf ein neues 12-Monats-Tief bei 11,17 Euro. Der Aufsichtsrat von Deutschlands größtem Geldhaus hatte am Sonntag mit sofortiger Wirkung den bisherigen Vize Christian Sewing als Nachfolger des...

