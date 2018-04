Frankfurt - Der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) ging am Freitag mit leichten Abschlägen aus dem Handel, nachdem sich der Freudensprung über die Deeskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China als etwas voreilig erwies, so die Analysten der Helaba. Das Thema dürfte auch in den kommenden Wochen weiterschwelen - ungeachtet der Tatsache, dass der US-Präsident sich wieder verhandlungsbereiter zeige - und könnte so für Ausschläge in beide Richtungen sorgen.

