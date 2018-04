Die deutsche Autoindustrie hat bei der Elektromobilität weiter Probleme. Ihr Cheflobbyist nimmt nun die Politik in die Pflicht.

VDA-Präsident Bernhard Mattes hat mehr Anstrengungen bei der Elektromobilität gefordert. "Es gilt, den Aufbau privater Ladestationen sowohl rechtlich als auch finanziell zu unterstützen", sagte der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA) vor dem Mobilitätskongress "Future Mobility Summit" des "Tagesspiegel" am Montag und Dienstag in Berlin.

Außerdem sprach sich Mattes dafür aus, den Umweltbonus - auch bekannt als Elektro-Kaufprämie - über Juni 2019 hinaus zu verlängern. "Zudem müssen das Bauordnungs-, Miet- und Eigentumsrecht angepasst werden."

Trotz Fortschritten bei den Neuzulassungen kommt die Elektromobilität in Deutschland nicht richtig in Fahrt. So stößt die staatliche Prämie zum Kauf von Elektro-Autos auch nach fast zwei Jahren nur auf verhaltenes Interesse.

Für reine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...