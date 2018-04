Die Unsicherheit an den Märkten hält an. Vor allem das Thema Handelskrieg sorgt weiter für Unruhe. Trotzdem schaffte es der deutsche Leitindex eine positive Handelswoche hinzulegen. Auf Wochensicht betrug das Plus 1,7 Prozent. Am Freitag verzeichnete der DAX allerdings einen Verlust von 0,5 Prozent. Der Schlusskurs lag bei 12.241 Punkten. Marktidee: TeslaDie Aktie von Tesla hat wilde Wochen hinter sich. Zunächst gab es immer wieder Negativschlagzeilen, die den Kurs belasteten. Am 13. April markierte das Papier ein 13-Monats-Tief bei 244 US-Dollar. Anschließend startete eine Erholungsbewegung. Aus charttechnischer Sicht bleibt trotzdem eine Fortsetzung des mittelfristigen Abwärtstrends wahrscheinlich.